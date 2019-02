In piazza contro le mafie, a Eraclea sindacato Spi Cgil e cittadini: «Fermiamoli»

Vogliono far sentire la loro voce, mobilitarsi contro mafia, criminalità e corruzione che occupano pericolosamente i nostri territori, come stanno dimostrando i tanti arresti, a partire dal sindaco di Eraclea. Cittadini e sindacato Spi Cgil metropolitano saranno in questa località, in piazza Municipio giovedì 28 febbraio alle 17, per una iniziativa unitaria. «I nostri territori – dice il segretario Daniele Tronco – debbono tornare alla convivenza civile nel rispetto delle regole democratiche, al fine di salvaguardare e garantire i diritti di tutti i cittadini, in modo particolare degli anziani e delle persone deboli».

«Oltre alla forte indignazione -afferma Tronco - esprimiamo grande preoccupazione per quanto sta avvenendo con i fatti malavitosi che infliggono un duro colpo alle nostre realtà produttive, turistiche, industriali, nonché ai cittadini stessi. Nel ringraziare le forze dell'ordine e la magistratura per lo straordinario lavoro, che li vede impegnati da tempo – continua Tronco – invito tutti a una grande e sentita mobilitazione, che ci veda schierati in prima fila contro la sopraffazione e l'illegalità».