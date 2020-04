Due decessi nel bollettino odierno, giù i ricoveri. Migliora a maggio, in base al modello

Casi Covid-19: continua l'aggiornamento di Azienda Zero per il Veneto con un bollettino al giorno, al momento, al posto dei due resoconti giornalieri, per motivi pratici. Sono 243 in più rispetto a ieri, sabato, i casi positivi in tutta la regione domenica 19 aprile; il totale cumulativo dei contagi finora ha raggiunto quota 15.935. Ci sono 4.638 negativizzati.

Provincia e decessi

A Venezia sono 27 i positivi in più nella provincia e sono registrati nel bollettino due decessi: uno all'ospedale di Dolo e l'altro a Mirano. La Terapia intensiva si mantiene stabile, meno un paziente a Mirano, calano i ricoveri nelle aree non critiche di tutti gli ospedali, compresa la casa di cura Rizzola. Complessivamente ci sono in Terapia intensiva a Mestre, ospedale dell'Angelo, 8 pazienti Covid, 4 a Venezia ospedale Civile, 3 a Mirano, 6 a Dolo, 4 a Jesolo. In tutta la regione oggi sono usciti dall'area critica degli ospedali 23 pazienti, ma in 184, con contagio da coronavirus e conseguenze gravi, sono attualmente nelle Terapie intensive. I ricoveri totali sono scesi a 1264 in tutto il Veneto. Un trend in miglioramento continuo. In base al modello matematico previsionale regionale, descritto sabato dall'assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, il calo dovrebbe essere costante fino a tutto maggio, quando i positivi comunque non spariranno del tutto, ma si ridurranno considerevolmente.