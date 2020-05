Actv rinforza i mezzi extraurbani, modifiche agli orari del tram

Modifiche agli orari delle corse automobilistiche della rete extraurbana, urbana e del tram: Actv si prepara alla seconda settimana della fase 2 del trasporto su gomma veneziano ed extraprovincia, a partire da sabato 9 maggio e poi da lunedì 11 maggio. Critiche all'organizzazione delle corse in questa settimana hanno investito proprio i servizi extraurbani e il tram. Per i sindacati si doveva correre ai ripari introducendo un numero adeguato di bus, sia nel bacino nord che a sud della Città Metropolitana, per garantire almeno i servizi minimi previsti dall'ordinanza della Regione. I tram, lunedì scorso, a certi orari sono stati presi d'assalto non permettendo il rispetto delle distanze di sicurezza: droplet, in emergenza coronavirus. Polemiche erano sorte sulla possibilità di gestire l'apertura delle porte del tram che, mentre secondo l'assessore alla Mobilità Renato Boraso non sarebbe possibile alternare, per il segretario della Filt Cgil Valter Novembrini è consentito al conducente di diversificare disinserendo il dispositivo automatico. L'obiettivo resta quello di evitare assembramenti, evitando il saliscendi su tutti gli ingressi e le uscite dei mezzi pubblici.

Actv ha disposto, a partire da domani, sabato 9 maggio che, in via sperimentale, tutti i sabati e le domeniche, il servizio navetta PK1 Park Petroli-Venezia effettuerà capolinea a Tronchetto anziché Piazzale Roma (in sostituzione. Vengono mantenuti i medesimi orari e le frequenze dell’orario pubblicato. Da lunedì 11 maggio, inizio servizi, nei giorni feriali, verrà intensificata la frequenza delle linee tranviarie T1 Favaro-Venezia e T2 Mestre Centro-Marghera come di seguito indicato:

Linea T1

§ da Favaro a Venezia dalle ore 06:09 alle ore 08:49 ai minuti 09-19-29-39-49-59, dalle ore 09:04 alle ore 18:49 ai minuti 04-19-34-49 (4 corse all’ora anziché 2), dalle ore 19:19 alle ore 22:49 ai minuti 19-49

§ da Favaro a Mestre Centro alle ore 06:07, 06:22, 06:37 e 06:52 prosegue per Marghera come T2

§ da Venezia a Favaro dalle ore 06:54 alle ore 09:34 ai minuti 04-14-24-34-44-54, dalle ore 09:49 alle ore 19:34 ai minuti 04-19-34-49 (4 corse all’ora anziché 2), dalle 20.04 alle 23:34 ai minuti 04-34

§ da Mestre Centro a Favaro alle ore 13:49-19:24-19:44-20:04 (proveniente da Marghera come T2, prosegue per Favaro come T1)

Linea T2

§ da Mestre Centro dalle ore 06:25 alle ore 13:10 ai minuti 10-25-40-55, dalle ore 13:30 alle ore 19:10 ai minuti 10-30-50, dalle ore 19:40 alle ore 21:10 ai minuti 10-40

§ da Marghera dalle ore 06:55 alle 13:40 ai minuti 10-25-40-55, dalle ore 14:00 alle ore 19:40 ai minuti 0-20-40, dalle ore 20:10 alle ore 21:40 ai minuti 10-40

Linea 53E Padova-Venezia

Da inizio servizi di lunedì 11 maggio, nei giorni feriali, vengono inserite le seguenti corse di linea 53E Padova-Venezia di rinforzo ai servizi programmati:

o alle ore 06:00 in partenza da Dolo per Venezia

o alle ore 06:25 e 07:25 in partenza da Dolo per Venezia con transito per Mestre

o alle ore 06:55 e 07:55 in partenza da Dolo per Venezia con transito per Malcontenta

o alle ore 07:50, 08:30 e 08:50 da Venezia per Dolo.