Actv aggiunge altre corse ai servizi di navigazione e bus extraurbani

La società di trasporto Actv ha comunicato l'attivazione di ulteriori potenziamenti ai servizi di navigazione e automobilistici extraurbani. Di seguito il cronoprogramma dettagliato.

Navigazione

Linea 14 - dalla notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno vengono attivate le seguenti corse

da San Zaccaria D per Lido SME e P.ta Sabbioni corsa in partenza alle ore 00:30

da Lido SME C per P.ta Sabbioni corse in partenza alle ore 00:44, 02:16, 03:16 e 04:16

da P.ta Sabbioni per Lido SME corse in partenza alle ore 01:10, 02:40, 03:40 e 04:40 (la corsa delle ore 04:40 prosegue per San Zaccaria)

Linea 8 - da sabato 20 giugno vengono attivate le seguenti corse il sabato, la domenica e festivi

da San Basilio per Sacca Fisola, Giudecca Palanca, Redentore, Zitelle, Giardini, Lido SME A e Lido San Nicolò corse in partenza alle ore 08:16, 08:46, 09:16, 09:46, 10:16 e 10:46

da Lido San Nicolò per Lido SME A, Giardini, Zitelle, Redentore, Giudecca Palanca, Sacca Fisola e San Basilio corse in partenza alle ore 17:09, 17:39, 18:09, 18:39, 19:09 e 19:39

Linea 18 - da sabato 20 giugno vengono attivate le seguenti corse il sabato, la domenica e festivi

da Murano Navagero per Murano Faro, Murano Colonna B, Lido SME E, Lido San Nicolò e ritorno corse in partenza alle ore 08:47, 09:47, 10:47 e 11:47

da Lido San Nicolò per Lido SME E, Murano Navagero, Murano Faro e Murano Colonna B e ritorno corse in partenza alle ore 16:44, 17:44, 18:44 e 19:44

Bus extraurbano

Da lunedì 22 giugno - linea 58RE (da lunedì a venerdì) vengono attivate la corsa in partenza da Cavarzere per Venezia alle ore 06:25 e da Venezia per Cavarzere alle ore 17:10

Da mercoledì 1 luglio vengono attivate le seguenti corse:

Linea 3E

da Mirano per Borgoricco corse in partenza alle ore 06:05, 07:05, 13:15, 14:35 e 18:15 (dal lunedì al sabato feriali)

da Borgoricco per Mirano corse in partenza alle ore 06:25, 07:30, 13:45, 15:10 e 18:45 (dal lunedì al sabato feriali)

Linea 12E

da Scorzé per Mogliano Veneto corse in partenza alle ore 06:00, 13:05, 14:38, 16:55 e 18:05 (dal lunedì al sabato feriali)

da Mogliano Veneto per Scorzé corse in partenza alle ore 06:28, 13:55, 15:10, 17:33 e 18:55 (dal lunedì al sabato feriali)

Linea 53E

da Dolo per Venezia corsa in partenza alle ore 04:30 (dal lunedì al sabato feriali) - transita per Malcontenta

da Oriago di Mira per Venezia corse in partenza alle ore 06:35 e 07:05 (dal lunedì al venerdì feriali)

da Venezia per Dolo corsa in partenza alle ore 05:55 (dal lunedì al sabato feriali)

da Venezia per Dolo corsa in partenza alle ore 17:55 (dal lunedì al venerdì feriali)

Linea 55E - da Padova per Dolo corsa in partenza alle ore 07:50 (dal lunedì al sabato feriali)

Linea 57E

da Scaltenigo per Oriago di Mira corsa in partenza alle ore 06:55 (dal lunedì al venerdì feriali)

da Oriago di Mira per Scaltenigo corsa in partenza alle ore 17:55 (dal lunedì al venerdì feriali)

Linea 58E

da Piove di Sacco per Dolo corse in partenza alle ore 05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 10:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35 (dal lunedì al sabato feriali) - sospese le corse delle ore 09:35, 11:35, 13:35, 15:35, 17:35 e 19:45

da Dolo per Piove di Sacco corse in partenza alle ore 06:10, 07:10, 08:10, 09:10, 11:10, 13:10, 15:10, 15:10, 17:10 e 19:10 - soppresse le corse delle ore 10:10, 12:10, 14:10, 16:10 e 18:10

Linea 66E

da Dolo per Mellaredo corse in partenza alle ore 06:50, 14:18, 16:50 e 19:35 (dal lunedì al venerdì feriali)

da Mellaredo per Dolo corse in partenza alle ore 07:15, 14:38, 17:10 e 20:00 (dal lunedì al venerdì feriali)

Linea 67E

da Piove di Sacco per Dolo corse in partenza alle ore 06:05, 07:05, 08:05, 09:05, 11:05, 13:05, 15:05 e 17:05 (dal lunedì al sabato feriali) - sospese le corse delle ore 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05 e 19:05

da Dolo a Piove di Sacco corse in partenza alle ore 06:45, 07:45, 08:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45 e 19:45 - sospese le corse dalle 10:45, 12:45, 14:45, 16:45 e 18:45

Linea 67RE

da Piove di Sacco per Venezia corsa in partenza alle ore 06:15 (dal lunedì al venerdì feriali)

da Venezia per Piove di Sacco corsa in partenza alle ore 16:55 (dal lunedì al venerdì feriali)

Linea 81E

da Sottomarina per Cavarzere corse in partenza alle ore 12:30 e 14:50 (dal lunedì al venerdì feriali)

da Cavarzere per Sottomarina corse in partenza alle ore 13:40 e 16:00 (dal lunedì al venerdì feriali)