Emergenza Covid-19: modifiche ai servizi Actv dal 17 marzo

Avm/Actv ha apportato una nuova serie di modifiche ai servizi di navigazione e automobilistici, urbani ed extraurbani, a partire da martedì 17 marzo, in seguito alle misure emanate da governo e Regione per contrastare l'emergenza Covid-19. Questi ulteriori cambiamenti si aggiungono a quanto già comunicato giovedì 12 marzo. Sono state informate le organizzazioni sindacali.

Vengono comunque tutelate le fasce di punta dei pendolari, i collegamenti con Venezia e con le isole della laguna e le linee che connettono con gli ospedali dell’Angelo di Mestre e il Civile di Venezia.

Servizio automobilistico urbano e extraurbano: per tutti i giorni della settimana viene istituito il servizio ordinario festivo, con le seguenti variazioni:

Automobilistico urbano Venezia

• le linee notturne circolari N1, N3, N4 e N5 e corse serali di linea 4 vengono sospese

• linea T1 - dalle ore 09:00 in avanti la frequenza passa a 2 corse all’ora, dalle ore 20:00 il servizio viene effettuato tramite bus sostitutivi, ultima corsa alle ore 23:34 in direzione Venezia-Favaro

• linea T2 - dalle ore 09:00 in avanti la frequenza passa a 2 corse all’ora, dalle ore 20:00 il servizio viene effettuato tramite bus sostitutivi, ultima corsa alle ore 21:40 in direzione Mestre Centro

• linea 2 - dalle ore 05:00 (partenza da Viale Don Sturzo in direzione Venezia) 2 corse all’ora (vengono mantenute le corse con capolinea Viale Don Sturzo)

• linea 4L - da inizio servizi 2 corse all’ora, ultima corsa alle ore 23:41 in direzione Venezia-Mestre Centro

• linea 5 - da inizio servizi 2 corse all’ora, ultima corsa alle ore 23:40 in direzione Venezia-Villaggio Laguna-Aeroporto

• linee 6 e 6L - da inizio servizi 2 corse all’ora, ultima corsa alle ore 23:40 in direzione Venezia-Chirignago

• linea 7 - sospesa (il collegamento con Venezia viene garantito dalla linea 7E con ultima corsa alle ore 23:35 in direzione Venezia-Mirano)

• linea 10 - da inizio servizi 1 corsa all’ora

• linea 12L - sospesa

• linea 18 - da inizio servizi 1 corsa all’ora (viene mantenuta quella con destinazione Ca’ Sabbioni e viene sospesa quella con destinazione Fusina)

• linea 19 - da inizio servizi 1 corsa all’ora

• linea 43 - da inizio servizi 1 corsa all’ora, ultima corsa alle ore 19:20 in direzione Venezia-Stazione Ferroviaria di Mestre

• linea 53 (urbana) - sospesa

• linea 81F - sospesa

Nelle fasce pendolari del mattino saranno predisposte dalla centrale pperativa corse di rinforzo sulle principali direttrici a seconda dell’effettiva necessità, lo stesso potrà essere disposto per quanto riguarda il rientro, principalmente da Venezia - piazzale Roma.

Automobilistico urbano Lido

• linea 11 - da inizio servizi 1 corsa all’ora

• linea A - da inizio servizi 1 corsa all’ora Lido SME - Malamocco

• linea A - da inizio servizi 1 corsa all’ora Lido SME - Piazzale Ravà - Lido SME

• linea N - da inizio servizi 1 corsa all’ora

Automobilistico urbano Chioggia

Servizio festivo

Automobilistico extraurbano

• linea 53E - ultima corsa alle ore 23:00 in direzione Venezia-Dolo

• linea 58E - da Piove di Sacco per Dolo dalle 05.35 alle 19:10 1 corsa/ora

• linea 67E - da Piove di Sacco per Dolo dalle 06.05 alle 19.35 1 corsa/ora

• linee 4E, 5E, 6E, 7E e 8E regolari (secondo l’orario festivo)

• tutte le altre linee extraurbane sono sospese

Servizio di navigazione

• linea 1 - regolare, 1 corsa ogni 20 minuti a partire dalle ore 20:00

• linea 2 - effettua esclusivamente il collegamento tramite spola con 1 corsa ogni 10 minuti nelle fasce pendolari e 20 minuti nelle ore di morbida San Zaccaria-Zitelle, Giudecca Palanca-Zattere e Sacca Fisola-San Basilio

• linee 3, 6, 10 e 15 - sospese

• linee 4.1/4.2 - effettuano esclusivamente giro Murano e collegamento da e per F.te Nove con 1 corsa ogni 10 minuti nelle fasce pendolari e 20 minuti nelle ore di morbida

• linee 5.1/5.2 - effettuano il collegamento Lido SME-P.le Roma via Ospedale-F.te Nove-Ferrovia e viceversa con 1 corsa all’ora effettuando tutte le fermate previste da orario lungo il percorso

• linea 11 ferry Pellestrina-Lido - servizio ridotto come in occasione di scioperi 24 ore (da Alberoni Faro Rocchetta corse alle ore 00:45, 1:50, 2:50, 3:50, 4:50, 5:25, 6:10, 6:40, 7:15, 7:45, 8:15, 8:50, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:25 e 23:45 // da Santa Maria del Mare corse alle ore 00:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:00, 5:35, 6:20, 6:55, 7:25, 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 10:35, 11:05, 11:35, 14:45, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15 e 20:40)

• linea 11 Pellestrina-Chioggia - servizio ridotto come in occasione di scioperi 24 ore (da Chioggia per Pellestrina corse alle ore 01:45, 02:45, 03:50, 04:50, 05:40, 06:40, 07:45, 09:50, 10:50, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:45, 23:45 // da Pellestrina Cimitero per Chioggia corse alle ore 00:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15, 06:05, 07:10, 08:15, 10:20, 11:20, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 23:15 e 00:15)

• linee 12 e 13 - servizio ridotto come in occasione di scioperi 24 ore, effettuano 1 corsa ogni 60 minuti

• linea 14 - servizio ridotto come in occasione di scioperi 24 ore (da San Zaccaria per P.ta Sabbioni corse alle ore 05:05, 06:40, 07:45, 12:05, 13:05, 14:05, 17:05, 18:05 e 19:05 // da P.ta Sabbioni Per San Zaccaria corse alle ore 05:55, 07:30, 08:35, 13:10, 14:10, 15:10, 18:10, 19:10 e 20:10)

• linea 16 - effettua le seguenti corse, da Fusina a Zattere alle ore 08:00, 09:00 e 18:00 // da Zattere a Fusina alle ore 08:30, 17-30 e 18:30

• linea 17 - servizio ridotto come in occasione di scioperi 24 ore (da Lido San Nicolò per Tronchetto corse alle ore 6:40, 8:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00 // da Tronchetto per Lido San Nicolò alle ore 7:30, 9:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10 // sospesi i due collegamenti settimanali - due corse il lunedì e due corse il venerdì - tra Lido San Nicolò e P.ta Sabbioni. Servizio accessibile anche ai mezzi pesanti che trasportano beni di prima necessità, come da disposizioni del DPCM del 11/03/2020 e con prenotazione obbligatoria per tutti i veicoli, compre i mezzi condotti o trasportanti clienti diversamente abili in carrozzina

• linea 20 - effettua le seguenti corse in partenza da San Zaccaria alle ore 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:30, 17:30, 18:30 e 19:30

• linea 22 - corse limitate a F.te Nove (non prosegue per Tre Archi)

Regolare il servizio People Mover di collegamento tra Tronchetto e P.le Roma così come i parcheggi in struttura di P.le Roma (Autorimessa Comunale e Sant’Andrea) e Mestre (Park Costa e Park Candiani), da lunedì 16 marzo viene sospeso il pagamento delle sosta in transito su stalli strisce blu su tutto il territorio del comune di Venezia (ad esclusione di P.le Roma). Chiusi tutte le biglietterie Venezia Unica ad esclusione di P.le Roma e Mestre Centro (e i due punti vendita degli accessi ferry di Lido e Tronchetto) con orari ridotti. Chiusi gli uffici Avm sosta e ZTL auto di P.le Candiani.

Tutte le modifiche introdotte sono a carattere sperimentale e saranno oggetto di puntuale verifica e monitoraggio. In caso se ne rilevasse la necessità, si provvederà ad intervenire rispetto ad eventuali criticità segnalate. «Resta elevata in questa situazione - dichiara il direttore Giovanni Seno - la preoccupazione e la soglia di attenzione rispetto sia alla salute pubblica sia alla tenuta dei bilanci aziendali. In tale contesto, continua l’attento lavoro di revisione dei servizi erogati e in generale di un corretto allineamento tra domanda e offerta in stretta collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni sindacali. Voglio ringraziare i nostri dipendenti che non esito a definire eroi e che quotidianamente, con grande senso di servizio e appartenenza, svolgono il loro lavoro per garantire la mobilità delle persone».

