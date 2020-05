Dal 30 maggio nuove modifiche alle linee di navigazione e ai bus del Lido

Da sabato 30 maggio Actv introduce alcune modifiche al servizio di navigazione che, di fatto, stabilizzano una serie di corse che nell'ultimo periodo venivano programmate a seconda della necessità oppure a richiesta. Si tratta di un primo step di quello che dovrebbe essere un ritorno graduale al livello di servizi "pre-Covid": l'azienda di trasporti è tuttora in fase di trattativa sindacale e, appena saranno raggiunti gli accordi definitivi, sarà possibile fare una programmazione completa per luglio e agosto. Queste modifiche, quindi, saranno integrate nei prossimi giorni con il piano progressivo di riattivazione di tutte le linee del servizio di trasporto pubblico.

Vaporetti e bus al Lido

Per ora si stabilizzano due corse orarie lungo tutto il percorso delle linee 5.1 e 5.2, tre all'ora per la linea 1/, così come per la 2/ con fermate a Ca' d'Oro e San Marcuola, in supporto alla linea 1. Ci sono anche alcune corse in più della linea 6 per coprire la fascia pomeridiana. Inoltre, sempre da sabato 30 maggio, entra in vigore il servizio estivo per la rete automobilistica urbana del Lido con alcune modifiche di percorso delle linea A e la riattivazione delle linee CO (P.le Santa Maria Elisabetta - Lungomare Marconi - Via Sandro Gallo - P.le Santa Maria Elisabetta) e CA (P.le Santa Maria Elisabetta - Via Sandro Gallo - Lungomare Marconi - P.le Santa Maria Elisabetta).

Ecco, nel dettaglio, le modifiche in vigore dal 30 maggio:

Linea 1/ (tutti i giorni) - da San Marco-San Zaccaria D per Lido SME una corsa ogni 20 minuti al mattino dalle ore 09:34 alle ore 11:14 e al pomeriggio dalle ore 16:34 alle ore 19:14 ai minuti 14-34-54; da Lido SME D per San Marco-San Zaccaria una corsa ogni 20 minuti al mattino dalle ore 09:56 alle ore 11:36 e al pomeriggio dalle ore 16:36 alle ore 19:36 ai minuti 16-36-56; la linea ferma a Arsenale, Giardini e Sant’Elena.

Linea 2/ (feriale) - da P.le Roma “F” per Rialto una corsa ogni 20 minuti dalle ore 07:11 alle ore 19:11 ai minuti 11-31-51; da Rialto “C” per P.le Roma una corsa goni 20 minuti dalle ore 07:32 alle ore 19:32 ai minuti 12-32-52; la linea ferma a Ferrovia, San Marcuola e Ca’ d’Oro.

Linea 2/ (festivo) - da P.le Roma “F” per Rialto una corsa ogni 20 minuti dalle ore 08:11 alle ore 19:51 ai minuti 11-31-51; da Rialto “C” per P.le Roma una corsa ogni 20 minuti dalle ore 08:32 alle ore 20:12 ai minuti 12-32-52; la linea ferma a Ca’ d’Oro, San Marcuola e Ferrovia.

Linea 5.1 (tutti i giorni) - da Lido “A” per F.te Nove-P.le Roma-San Zaccaria-Lido una corsa ogni 30 minuti dalle ore 06:20 alle ore 20:20 ai minuti 20-50; prima corsa in partenza da P.le Roma “B” per San Zaccaria-Lido alle ore 06:10; la linea ferma a Crea e a Spirito Santo.

Linea 5.2 (tutti i giorni) - da Lido “B” per San Zaccaria-P.le Roma-F.te Nove-Lido una corsa ogni 30 minuti dalle ore 06:22 alle ore 20:52 ai minuti 22-52; prima corsa in partenza da P.le Roma “D” per F.te Nove-Lido alle ore 06:26; la linea ferma a Spirito Santo e Crea.

Linea 6 (lunedì-venerdì) - da P.le Roma “B” per Lido una corsa ogni 20 minuti dalle ore 06:21 alle ore 08:41, dalle ore 12:21 alle ore 14:21 e dalle ore 16:21 alle ore 19:21 ai minuti 01-21-41; da Lido “B” per P.le Roma una corsa ogni 20 minuti dalle ore 6:42 alle ore 09:02, dalle ore 12:22 alle ore 14:22 e dalle ore 16:22 alle ore 19:42 ai minuti 02-22-42; la linea ferma a Zattere, Giardini Biennale e Sant’Elena.

Linea 6 (sabato, domenica e festivi) - da P.le Roma “B” per Lido una corsa ogni 20 minuti dalle ore 09:01 alle ore 15.21 e dalle ore 16:21 alle ore 19:21 ai minuti 01-21-41; da Lido “B” per P.le Roma una corsa ogni 20 minuti dalle ore 09:42 alle ore 1:.42 e dalle ore 16:22 alle ore 20:02 ai minuti 02-22-42; la linea ferma a Zattere, Giardini Biennale e Sant’Elena.

Linea 16 - le corse delle ore 08:00 da Fusina per Venezia (Zattere) e delle 08:30 da Venezia (Zattere) per Fusina vengono effettuate nei giorni feriali da lunedì a venerdì; il sabato, la domenica e nei festivi vengono introdotte 3 coppie di corse alle ore 09:00, 11:00 e 15:00 da Fusina per Venezia (Zattere) e alle ore 09:30, 11:30 e 15:30 da Venezia (Zattere) per Fusina; tutti i giorni vengono effettuate le corse in partenza da Fusina per Venezia (Zattere) alle ore 10:00, 17:00 e 19:00 e da Venezia (Zattere) per Fusina alle ore 10:30, 17:30 e 19:30.

Nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno verranno inoltre organizzate, se necessario, corse di rinforzo di linea 5.2 da Tre Archi per Lido tra le ore 09:00 e le ore 11:00 e di linea 5.1 da Lido per Tre Archi tra le ore 17:30 e le ore 19:30 e linea 11 Chioggia-Pellestrina.