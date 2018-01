Ragazzina denuncia un'aggressione a Venezia: "Molestata ai giardini di Sant'Elena"

Una ragazzina minorenne ha denunciato di essere stata vittima di un episodio di molestie sessuali nel pomeriggio di venerdì. Sarebbe successo, secondo la sua testimonianza, nell'area dei giardini pubblici di Sant'Elena, Castello, Venezia. È stata lei stessa a raccontare la vicenda ai genitori, che poi si sono rivolti alle forze dell'ordine. Indaga la polizia.

Secondo il racconto della giovanissima, riportato dai quotidiani locali, un uomo le si sarebbe avvicinata e le avrebbe toccato le parti intime. Lei avrebbe cercato di resistere, cosa non facile vista la superiorità fisica dell'uomo, dopodiché sarebbe riuscita ad allontanarsi. L'aggressore sarebbe invece fuggito in un'altra direzione. La ragazzina ha riportato l'episodio agli agenti della questura, che ora stanno verificando la storia e lavorando per rintracciare l'uomo descritto.