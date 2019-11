Molesta i vicini e tenta di saturare la loro casa con il gas, arrestato 74enne

I carabinieri hanno arrestato un 74enne di Chioggia che da tempo molestava i propri vicini di casa. L'uomo, che viveva in un condominio di Sottomarina, teneva da tempo comportamenti minatori e persecutori nei confronti della famiglia che vive nell’appartamento al piano superiore, composta da un uomo e una donna e dai loro tre figli minori, l’ultimo nato da meno di due settimane.

L’anziano è stato sorpreso nell’atto di forare con un trapano il soffitto della propria abitazione, nel tentativo di far passare un tubo in gomma, appositamente acquistato, per saturare la casa dei vicini con il metano della propria cucina; le ultime minacce concernevano proprio questa intenzione.

Il 74enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Chioggia, e condotto martedì mattina in tribunale a Venezia per la direttissima, durante la quale è stata convalidata la misura precautelare. Il 74enne adesso si trova in carcere.