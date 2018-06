Fabiola non ce l'ha fatta: il male si è portato via una 45enne di Noale

Fabiola Belia aveva solo 45 anni. Mamma ed ex dipendente dell'Aprilia di Noale è morta venerdì all'ospedale di Mirano, dopo una lunga malattia. Lo riportano i quotidiani locali.

Lavoro e famiglia

Aveva conosciuto il marito proprio nell'azienda motociclistica noalese, e lì si era fatta diversi amici con cui aveva mantenuto i contatti, anche dopo aver scelto altre strade professionali. Un male incurabile non le ha lasciato scampo. In lutto la comunità per la scomparsa prematura di Fabiola, che la ricorda come una persona generosa e disponibile. Lunedì alle 15, nella chiesa di Noale, l'ultimo saluto. Dopo i funerali la salma verrà portata a Spinea per la cremazione. Feretro e corteo funebre partiranno dall'obitorio dell'ospedale di Mirano alle 14.30. Sabato alle 20 sarà recitato il rosario nella chiesetta dell'Assunta di Noale.