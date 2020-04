Addio ad Ambra, morta a 31 anni

Una morte improvvisa e dolorosa. La giovane Ambra Ravanello, 31enne originaria di San Michele al Tagliamento, è stata trovata ieri priva di vita nella sua abitazione dal compagno. L'uomo, una volta rientrato in casa in località Crosere di Latisana (Udine), intorno alle 12, avrebbe trovato la compagna priva di sensi: immediatamente sono stati allertati i sanitari che, una volta giunti sul posto, hanno provato a rianimarla. Purtroppo, però, per Ambra non c'è stato nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il decesso, scrive UdineToday, è avvenuto per cause naturali: a stroncarla sarebbe stato un malore improvviso. Ambra Ravanello era commessa alla Sme di Portogruaro e lascia, oltre al compagno, anche il figlio, i genitori e numerosi amici rimasti increduli alla notizia della sua scomparsa.