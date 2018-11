Non dava notizie di sé da qualche giorno: trovata morta in casa

Una anziana signora di 82 anni trovata senza vita nella sua abitazione nel primo pomeriggio di oggi. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Campagna Lupia, allertati dai familiari della signora che da qualche giorno non avevano più sue notizie. A quel punto i militari dell'Arma hanno raggiunto l'alloggio di residenza della 82enne, a Campolongo Maggiore, e vi hanno fatto ingresso, scoprendo che non c'era più nulla da fare. Il personale medico che ha constatato il decesso ha accertato che le cause sono probabilmente naturali (la donna soffriva anche di ipertensione). Al termine delle procedure la salma è stata consegnata alla famiglia.