Anziana trovata morta in casa al Lido

Una donna di 74 anni è stata trovata morta nel suo appartamento del Lido di Venezia in via Paolo Renier, laterale di via Sandro Gallo. A scoprire il decesso sono stati i vigili del fuoco, il cui intervento era stato chiesto proprio perché la signora, nelle ultime ore, non rispondeva né al telefono né alla porta di casa. Purtroppo all'arrivo dei pompieri, martedì mattina, i timori dei familiari sono stati confermati: l'anziana era ormai senza vita, morta con ogni probabilità per cause naturali.