Infarto fatale, muore a 63 anni la scrittrice ed editrice veneziana Claudia Vio

È mancata improvvisamente a soli 63 anni. Venezia si stringe nel cordoglio per la prematura scomparsa di Claudia Vio, scrittrice, editrice e insegnante, a causa di un infarto che le è stato fatale. La tragedia domenica.

Una vita per la scrittura

Autrice di racconti, pubblicati in riviste come “Maltese narrazioni” ed antologie come Collezione da Tiffany e M’ama? Mamme madri matrigne oppure no, è stata finalista al Premio Calvino nel 2001, con la raccolta La vocazione delle donne, pubblicata poi nel 2006 dalla casa editrice da lei creata, Unica edizioni, attraverso la quale ha promosso con tenacia e impegno iniziative a favore dell’autoeditoria, autoprodotte e autofinanziate, alcune delle quali all’interno del festival letterario CartaCarbone, a Treviso. Ha ideato e realizzato, con molte autrici e musiciste, tre edizioni annuali della rassegna “Note di donne”, staffetta di scrittura, musica e arte delle donne che ha percorso i dieci comuni della riviera del Brenta, da Venezia a Stra, alle porte di Padova.

L'ultimo saluto

Insegnate di materie letterarie, intellettuale vivace, animatrice culturale a Mestre e non solo, lascia la madre, la sorella e molti amici, che si stringeranno nel suo ricordo giovedì gennaio alle 9, alla chiesa di Santa Maria di Lourdes, in Via Piave a Mestre, dove si svolgeranno le esequie.