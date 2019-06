È morta Emma Vidal, ultracentenaria delle merlettaie di Burano

Si è spenta Emma Vidal, decana delle merlettaie di Burano: aveva 103 anni. È stata una lunga vita quella di Emma, dedicata a una di quelle arti della laguna oggi in via di estinzione, e per la quale l'amministrazione comunale sta portando avanti un progetto di candidatura a Patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco.

Custode della tradizione del merletto

«La Città di Venezia piange la scomparsa di Emma Vidal - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro - e si stringe in un commosso abbraccio alla famiglia e a tutta la comunità di Burano che oggi ha detto addio all’ultracentenaria merlettaia che, per tutta la sua vita, ha portato avanti e difeso la tradizione del merletto. Una notizia che ci rattrista fortemente. Carissima Emma, nella tua memoria continueremo su questa strada, e lo faremo con la stessa tenacia con cui hai affrontato la vita e hai fatto in modo che una delle più antiche arti veneziane continuasse a rimanere viva. Grazie Emma!».