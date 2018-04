Madre di due gemelli stroncata dal male, Ketty si è spenta a 49 anni: lutto a Mira e Oriago

Il male non le ha lasciato scampo. Si è spenta a 49 anni Ketty Zoccarato, casalinga residente a Mira Taglio, non distante dal municipio. Gli ultimi mesi - come riportano i quotidiani locali - sono stati molto difficili per lei e per chi le stava vicino. Ci ha messo tutto il suo coraggio e la tenacia, ma alla fine la malattia, che le era stata diagnosticata anni fa, l'ha avuta vinta. Il decesso martedì, per la costernazione di familiari e conoscenti. Il dolore è straziante per i due figli gemelli, di 12 anni, e il marito Davide. Ma anche per la sorella, da sempre molto legata a Ketty, che la descrive come una persona dalla grande gioia e forza di volontà.

Funerale

Grande cordoglio nella comunità di Mira e in quella della frazione Oriago, da dove Ketty era originaria. Con il padre, defunto qualche anno fa, aveva gestito piccole imprese nel campo della dipintura attive nella Riviera del Brenta. Il funerale si terrà venerdì alle 11 nella chiesa di San Nicolò di Mira. Giovedì sera, invece, sempre nella stessa chiesa, il rosario commemorativo alle 20.30.