Perde la vita a 36 anni: Portogruaro piange Lucia. Intera comunità in lutto

È morta martedì, colpita da un aneurisma, secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, Lucia Rossit, la 36enne di Portogruaro che da anni soffriva di una malattia degenerativa, la Sla, che le aveva indebolito poco alla volta tutti i muscoli del corpo. Venerdì la comunità le ha dato l'ultimo saluto nella parrocchia di San Giusto, stringendosi al dolore della famiglia.

Impiegata in uno studio di commercialisti

Si era diplomata all'Isis Luzzatto di Portogruaro, Lucia, trovando lavoro in uno studio di commercialisti di Gruaro, ma presto il suo percorso professionale era stato frenato dalla malattia, che mai le avrebbe tolto la forza di andare avanti, e il sorriso, come ricordano quanti le hanno voluto bene. Apprezzata e ricordata per il suo impegno e il coraggio, negli ultimi giorni è stata trasferita in vari ospedali, fino al ricovero all'Angelo di Mestre, dove i parenti le sono stati vicini fino all'ultimo.

Coraggio

Il padre, un muratore in pensione, la madre, casalinga, i fratelli, e la sorella hanno condiviso con Lucia il lungo calvario, che l'ha portata a spegnersi probabilmente per una complicazione, dovuta alle già fragili condizioni di salute. In tutti i famigliari rimane vivo il ricordo del coraggio della giovane, della generosità e della grande fede. Aveva compiuto vari pellegrinaggi, a Lourdes e a Medjugorie, perché era devota. A celebrare i funerali venerdì, sull'altare della chiesa di San Giusto, anche lo zio della giovane, padre Renzo Rossit, arrivato dalla Sicilia, dove si trovava in missione. Numerosa e commossa la folla a salutare Lucia. Secondo la volontà della famiglia, tutte le offerte raccolte durante la cerimonia saranno destinate alla ricerca sulla Sla.