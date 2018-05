Chiede aiuto mentre viene trascinata dalla corrente: la trovano morta nel fiume

Avrebbe chiesto aiuto a chi si trovava nelle vicinanze del letto del fiume, ma nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare. Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì nel territorio di Musile di Piave: una 36enne del posto è stata recuperata priva di vita all'altezza della chiusa di via Intestadura, nel Piave.

Indagini in corso

Sono ancora al vaglio dei carabinieri le motivazioni per cui la vittima sia finita in acqua: allo stato non si esclude nessuna ipotesi, dal gesto volontario all'incidente. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 23 e subito sul posto si sono portate più squadre dei vigili del fuoco, tra cui i sommozzatori. La donna è stata trascinata dalla corrente e di lei, dopo le prime testimonianze, si sarebbero perse le tracce. Le speranze di ritrovarla in vita si sono spente un paio d'ore più tardi, quando la salma è stata individuata e recuperata a circa 200 metri di distanza.

Salma a disposizione dell'autorità giudiziaria

A un primo esame esterno non sarebbero stati individuati traumi sul corpo della vittima. Dopo i rilievi il magistrato ha fornito il nulla osta per la rimozione, la salma si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha la facoltà di disporre ulteriori accertamenti per far luce sulla vicenda.