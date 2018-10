Mondo del volley in lutto: è morta a 38 anni la campionessa del mondo Sara Anzanello

Un trapianto di fegato per un'epatite fulminante nel 2013. Poi la battaglia, il lento recupero e il ritorno nel 2015 a solcare i palazzetti, seppur in serie minori. Negli ultimi mesi le condizioni di salute di Sara Anzanello, 38enne ex pallavolista di San Donà di Piave, sono tornate ad aggravarsi a causa di una leucemia, che se l'è portata via in poco tempo. Il mondo del volley dice così tristemente addio ad una delle pallavoliste azzurre più apprezzate e vincenti degli ultimi anni. Protagonista anche nello storico oro conquistato dalla nazionale femminile ai mondiali di pallavolo disputati nel 2002 in Germania.

Una carriera di successi

Tanti i successi di Sara Anzanello nel corso della sua carriera. Dopo gli esordi nelle giovanili del Volley Salgareda, ha militato nel Club Italia, all'Agil Volley e poi all'Asystel, squadra alla quale legò gran parte della sua carriera, conquistando una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, una Coppa Cev e due Top Teams Cup. Nel 2009 passò a Villa Cortese, dove vinse due Coppe Italia e raggiunse per due volte la Finale Scudetto. Nel 2011-12 si trasferì in Azerbaigian, nell'Azerrail Baku. Con la Nazionale, Anzanello fece parte della squadra che vinse i Mondiali nel 2002, quindi partecipò ai successi in Coppa del Mondo nel 2007 e nel 2011. Con la maglia azzurra, per lei, 278 presenze ufficiali.

Un minuto di silenzio

In occasione della 1° giornata del campionato di Serie A1 e della 4° giornata del campionato di Serie A2, in programma nel prossimo weekend, Sara Anzanello sarà ricordata su tutti i campi con un minuto di raccoglimento. «Il presidente Mauro Fabris, il consiglio di amministrazione, lo staff e tutte le società della Lega Pallavolo Serie A Femminile piangono la scomparsa di Sara Anzanello, tra le pallavoliste più apprezzate e vincenti degli ultimi 20 anni», il messaggio di cordoglio della Lega Volley.

Cordoglio per la scomparsa

«È un giorno davvero triste per lo sport veneto e nazionale, - queste le parole di cordoglio del presidente della Regione Luca Zaia - l’addio a Sara è dolorosissimo innanzi tutto per i suoi familiari e per le persone a lei più vicine, ma la prematura scomparsa di questa atleta brava e forte colpisce tutti noi. Come comunità ci stringiamo nel ricordo commosso a questa donna straordinaria, costretta a un calvario sanitario affrontato con il coraggio e la testardaggine che aveva dimostrato nei campi di gioco».