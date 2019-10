Turista statunitense cade in acqua e muore

Una turista statunitense 69enne è morta oggi, domenica 27 ottobre, cadendo in acqua mentre scendeva da un motoscafo a Murano. Il fatto è successo verso mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.

La fondamenta

Non si può per ora escludere che il decesso abbia avuto cause naturali. Alcuni testimoni, che erano in fondamenta Colleoni quando la turista è finita in acqua, hanno riferito che la caduta è avvenuta da un mezzo Alilaguna. Persone del posto hanno spiegato che si tratta di un punto molto trafficato, dove transitano contemporaneamente mezzi privati e pubblici. In fondamenta è presente una vetreria artistica. Verifiche e indagini in corso da parte dei militari dell'Arma.