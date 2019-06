Morte Franco Zeffirelli, il cordoglio del teatro stabile del Veneto: "Addio a un vero talento"

Il Teatro Stabile del Veneto con il presidente Giampiero Beltotto e il direttore Massimo Ongaro esprime profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Franco Zeffirelli, regista, sceneggiatore, scenografo e politico.

Il cordoglio

«Il mondo della cultura italiana e internazionale perde uno dei suoi maggiori esponenti- dichiara Giampiero Beltotto- un talento registico universale che ha saputo esprimere nel cinema, nel teatro di prosa come nell’opera e, infine, in televisione. Un uomo immenso che ha fatto conoscere e lascia in eredità al mondo della cultura e dello spettacolo un’idea innovativa di regia, capace di essere trasversale ai diversi ambiti artistici».

Le esequie

Le esequie si svolgeranno martedì 18 giugno alle ore 11 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, a Firenze. La cerimonia funebre sarà officiata dall'Arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori. Prenderà parte al rito anche la Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze diretta da Michele Manganelli. Il maestro riposerà nella cappella di famiglia del cimitero fiorentino delle Porte Sante, a San Miniato al Monte.