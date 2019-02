Famiglia trovata morta in casa: donna uccide gli anziani genitori, poi si toglie la vita

Nel pomeriggio di oggi tre persone - padre, madre e figlia originari di Mirano - sono state ritrovate morte all'interno di un'abitazione in località Pennar ad Asiago (Vicenza). Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio: la figlia 40enne, Silvia Marzaro, avrebbe ucciso i propri genitori 80enni, Italo e Ubaldina, con un grosso quantitativo di psicofarmaci per poi ingerirne lei stessa una dose fatale. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione della polizia locale, ad entrare in casa e trovare i corpi dei tre. Presenti anche i carabinieri e la magistratura per le indagini.

Fino all'anno scorso la famiglia ha sempre abitato a Mirano, in una villetta bifamiliare di via Dante, ma sembra che avesse venduto la casa pochi mesi fa. I vicini parlano di persone molto riservate, con poche frequentazioni e scarsi contatti con l'esterno. Secondo l'Ansa, Silvia, che era figlia unica, aveva già tentato in passato di togliersi la vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del Nucleo investigativo di Vicenza.