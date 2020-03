È morto il 67enne di Mira, primo caso di coronavirus nel Veneziano. Era stato ricoverato il 22 febbraio scorso all'ospedale di Mirano per poi essere trasferito a Dolo, prima di arrivare in Rianimazione a Padova in condizioni più gravi. A confermarlo il sindaco di Mira Marco Dori: «Esprimo il mio cordoglio, quello di tutta l'Amministrazione comunale e della comunità, alla famiglia. Ricordo che i suoi parenti, che erano stati a loro volta sottoposti a controllo, sono risultati negativi al contagio. È un momento non facile, ma l'emergenza si può superare. Chiedo - conclude il primo cittadino - la collaborazione di tutti». (Sotto video del sindaco di Mira Marco Dori)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sale a 265 il numero delle persone positive al coronavirus in Veneto, domenica. Dei contagiati, 88 sono a Vo' Euganeo, 72 a Treviso, 42 in provincia di Venezia con esclusione di Mirano, 31 a Padova, 14 a Limena, 6 a Mirano, 4 a Verona, 3 a Vicenza, 2 a Belluno. In Regione si va verso una riapertura dei cinema, teatri, musei e luoghi di culto: si parla di funzioni religiose con posti distanziati per rispettare la lontananza fra le persone, il cosiddetto droplet, che deve essere almeno di un metro. Vietati quindi gli assembramenti fuori dai locali pubblici, ancora chiuse le discoteche. «In attesa di ricevere il decreto definitivo vigente per i contenuti a ora conosciuti, domani lunedì 2 marzo La Fenice sarà chiusa al pubblico», scrive il Teatro, mentre i Musei Civici a Venezia domani lunedì 2 marzo riaprono regolarmente al pubblico. Sospensione delle attività all'Ateneo Veneto fino all'8 marzo.

Nella videoconferenza con il governo per definire il decreto per l'emergenza coronavirus, ad ora firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza, il Veneto ha proposto delle annotazioni sulle misure restrittive. Zaia ha proposto un alleggerimento perché, come aveva detto, ogni regione ha le sue specificità, la Lombardia non ha le stesse condizioni del Veneto o dell'Emilia Romagna, «ma sempre nel rispetto della salute dei cittadini». «Spero si programmi un piano per riposizionare da subito l'immagine dell'Italia a livello internazionale - ha detto il presidente del Veneto. Poi le scuse all'ambasciatore della Cina per la frase sui topi vivi -. Nessuno voleva offendere, è stata un'affermazione mal interpretata e mal esposta».