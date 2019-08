Tentano di rianimarlo sul posto ma invano: muore in spiaggia

I sanitari del Suem 118 hanno provato a rianimarlo ma per lui non c'è stato niente da fare. È morto un uomo di 80 anni di Cantù (Como) in spiaggia a Caorle oggi, 27 agosto, nel pomeriggio. Si trovava in vacanza al mare con la famiglia e stava trascorrendo la giornata all'altezza della torretta 33, in corrispondenza di zona Piazza De Gasperi.

Il malore

Secondo la prima ricostruzione l'uomo era in acqua, ed è lì che si sarebbe sentito male, verso le 16. 30. Ad accorgersi dell'anziano, a circa 15 metri dalla battigia, entro il limite di sicurezza, è stato avvistato già privo di coscienza da alcuni bagnanti sul litorale di Ponente, che hanno chiamato i soccorsi. Il Consorzio Arenili è intervenuto con il suo personale della sicurezza, sia assistenti bagnanti, sia infermieristico, allertando il 118. I bagnini hanno provveduto a portare a riva l’uomo, i cui parametri vitali erano già assenti. Applicate le azioni previste da protocollo, con tentativo di rianimazione, defibrillatore, massaggio cardiaco, fino all’arrivo del personale medico del 118. Per mezz’ora sono state tentate manovre di rianimazione e terapie specifiche per le cardiopatie, ma senza esito. Il medico intervenuto non ha potuto che constatarne il decesso. La polizia Municipale, in servizio spiaggia, sul posto.