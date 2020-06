Malore in spiaggia a Caorle, morto turista di 88 anni

Un uomo di 87 anni residente a Lazise (Verona) è morto nel primo pomeriggio, poco dopo le 13, all'altezza della torretta 32 in zona piazza De Gasperi. L'anziano si trovava a Caorle, lungo il litorale di Ponente, per trascorrere le vacanze estive. Sono in corso gli accertamenti del caso, ma pare che la causa del decesso sia dovuta ad un arresto cardiocircolatorio a seguito di un improvviso malore. I sanitari del Suem 118, sul posto, hanno dovuto constatarne la morte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento dei bagnini e del 118

Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo stava camminando a bordo riva in compagnia della moglie, quando si è improvvisamente accasciato. Il consorzio arenili è intervenuto con assistenti bagnanti e infermieri, allertando il 118. I bagnini hanno portato sul bagnasciuga l'anziano, già privo di parametri vitali, e hanno provato invano a rianimarlo anche con il defibrillatore fino all'arrivo del personale medico. I paramedici hanno proseguito per circa 40 minuti con le manovre di rianimazione e le terapie specifiche per le cardiopatie, ma senza esito.