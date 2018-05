Alessandro non ce l'ha fatta: morto a 20 anni in seguito ad un incidente in scooter

Morto due giorni dopo lo schianto. Alessandro Marian, 20 anni, si è spento venerdì all'ospedale di Mestre, dove era stato ricoverato in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale di cui era stato protagonista nel tardo pomeriggio di mercoledì. Da subito il suo quadro clinico era stato giudicato critico, tanto che si era deciso di fare intervenire l'elicottero del 118. Purtroppo tutti i tentativi di tenerlo in vita si sono rivelati vani.

Lutto in paese

Una perdita che ha gettato nello sconforto tutta la comunità di Pramaggiore, a partire dai genitori con cui il ragazzo viveva a due passi dalla zona industriale di Blessaglia. Al momento dell'incidente Alessandro stava guidando il suo scooter. Si è schiantanto contro un autocarro sulla Postumia, in località Pradipozzo. Era un appassionato di motori: come riporta Il Gazzettino, aveva frequentato il corso di meccatronica all'Isis Scarpa di Motta di Livenza e si era diplomato l'anno scorso.

Lo schianto fatale

In questo periodo era impegnato con uno stage nella ditta Zignago di Fossalta di Portogruaro. Mercoledì stava rincasando, verso le 18, quando è rimasto coinvolto nel sinistro che gli è stato fatale. Non è stato chiarito il motivo per cui il ventenne non sia riuscito a evitare l'impatto con il mezzo, che era fermo a bordo strada per un'avaria. Indaga la polizia municipale.