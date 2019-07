Il dolore della comunità per la perdita del giovane Alessio

«Aleggiano tristezza e sgomento sulla nostra Comunità. Una giovane vita spezzata troppo presto, troppo rapidamente, troppo insensatamente ci lascia senza fiato. Anche in momenti duri e dolorosi come questo, la famiglia di Alessio ci dona speranza e bontà, permettendo ad altre vite di continuare a sperare. A Monica, Ezio, Irene, Aurora, ai nonni Ilva, Andreina e Franco, agli zii e cugini tutti l'abbraccio fraterno della nostra Comunità». Così Gianluca Falcomer, sindaco di Cinto Caomaggiore, ha espresso il cordoglio per la scomparsa di Alessio Marinato, di cui mercoledì è stata dichiarata la morte cerebrale.

L'incidente

Alessio, 22 anni, era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Si trovava a bordo di un'auto che è finita fuori strada contro un albero, in via IV Novembre, a Cinto. Assieme a lui c'erano altri due ragazzi e una ragazza, usciti dall'incidente senza grosse conseguenze. Marinato, invece, era stato estratto in gravi condizioni e trasportato all'Angelo di Mestre, quindi ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Nelle ore successive i medici hanno cercato di salvarlo, invano.

Rapper

Per il paese e per tutta la comunità è un dolore immenso. Alessio era conosciuto nell'ambiente musicale come rapper, con il nome di Young Wave. Era appassionato del genere fin da piccolo e, nel tempo, aveva registrato i suoi primi brani pubblicandoli sulle varie piattaforme online. Su Spotify, nel 2019, sono usciti tre singoli intitolati "Self Made", "Dove mi porterà" e "Frega niente". Sono centinaia, in queste ore, i messaggi addolorati lasciati da amici e concittadini.