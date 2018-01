Una morte troppo giovane: appassionato di basket, si spegne nel sonno a 21 anni

È morto nel sonno a soli 21 anni. Un altro ragazzo strappato alla vita troppo presto. Come riporta la Nuova, non c'è stato nulla da fare per Andrea Comelato di Salzano, trovato senza vita lunedì mattina dalla madre, per cause ancora sconosciute. Potrebbe essere necessaria un'autopsia per indagare il perché se ne sia andato così giovane, spirato nel sonno. La domenica sera aveva esultato alla tv per la vittoria della sua Reyer, l'indomani mattina, però, non si è più svegliato.

I soccorsi inutili

Il primo a provare un disperato massaggio cardiaco è stato il padre, poi ci hanno provato anche i sanitari del Suem 118 a far ripartire il cuore, ma Andrea era già morto e non c'è stato nulla da fare. Molto conosciuto per la sua passione sportiva, amava il basket, di cui era un giocatore. Militava nella Jolly Basket di Santa Maria di Sala, che ha già sospeso tutte le attività per lutto, ma era presente anche per la Polisportiva Fly di Salzano, il suo paese, nella quale insegnava ed era sempre pronto a vestire i panni di aiutante o di giocatore con gli amatori.

Il cordoglio

Andrea lascia i genitori, la sorella e la fidanzata. Dopo essersi diplomato perito elettrotecnico aveva cominciato a lavorare in una piccola ditta di Noale. Lunedì moltissimi sono stati i messagi di cordoglio increduli da parte di amici e conoscenti, ma anche di persone che lo ricordavano solo di vista. C'è chi ha lasciato un ricordo, e chi non riesce proprio a capacitarsi di una morte così giovane ed improvvisa.