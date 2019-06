Eraclea in lutto per Andrea, morto nel sonno a 21 anni

In paese era molto conosciuto, sempre impegnato con la parrocchia. Chierichetto più anziano, non si è mai risparmiato, nonostante i problemi di salute. Quei problemi di salute che se lo sono portato via. Andrea Momentè è morto nel sonno a soli 21 anni, domenica pomeriggio mentre si trovava nella propria abitazione di Eraclea. Lo riportano i quotidiani locali.

Paese stretto nel dolore

Diplomatosi come cuoco al Cornaro di Jesolo, aveva trovato lavoro nella casa di cura Anni Sereni, e metteva sempre a disposizione la propria passione per la cucina in occasione delle sagre, delle feste di paese e del grest. Non si tirava mai indietro. Per questo in paese lo conoscevano in molti, era amato da tutti. Andrea lascia i genitori ed un fratello. Le date delle esequie non sono ancora state fissate.