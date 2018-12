Lutto a Martellago e nel Veneziano per la morte improvvisa di Andrea Priviero

Si è diffusa in poco tempo la notizia della morte di Andrea Priviero, accaduta sabato. Il giovane di 44 anni originario di Mestre è stato colpito da un male incurabile qualche mese fa, una malattia che non gli ha lasciato scampo. Andrea era molto conosciuto a Martellago, perché lì aveva gestito il bar Al di Vino in via Grimani, assieme alla compagna, Genny Boldrin, della Riviera del Brenta. Con lei Andrea viveva a Martellago. Conoscenti e amici lo ricordano come una persona buona e solare. Aveva svolto diversi lavori prima dell'arrivo a Martellago. Qui poi era rimasto a condurre l'esercizio pubblico per oltre 10 anni. Da coetanei e amici sono arrivati domenica mattina su Facebook i primi messaggi di cordoglio. «Ciao Andrea Priviero, amico e compagno di 1000 cazzate. Fa bon viajo, se veden deà... Rip», si legge sul profilo del social, «mi dispiace tantissimo Andrea».