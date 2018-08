Soccorso in acqua, poi i disperati tentativi di salvataggio: tutto inutile, muore un anziano

Non c'è stato nulla da fare per un anziano che ha accusato un malore in acqua ed è deceduto sulla spiaggia di Cavallino-Treporti nel tardo pomeriggio di giovedì. Si trovava in mare, a un centinaio di metri da riva, quando è stato visto in difficoltà. I bagnini della Security, competenti per quel tratto di arenile, si sono precipitati in suo soccorso con gli acquascooter. Lo hanno raggiunto e riportato sulla battigia, all'altezza del camping Union Lido, dopodiché gli hanno praticato le manovre di rianimazione, proseguite dagli operatori del 118 sopraggiunti nel frattempo.

Il tentativo di salvataggio si è protratto per circa un'ora. Purtroppo alla fine i soccorritori hanno dovuto arrendersi e verso le 19 è stato dichiarato il decesso dell'uomo, un 76enne di Rovereto (Trento). Più tardi la salma è stata restituita ai familiari. Presenti sul posto anche gli uomini della guardia costiera.