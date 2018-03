Una vita a tutta arte, fino a diventare il padre del "trasvisismo": è morto Lionello Trabuio

Una vita vissuta fino al limite, a volte anche oltrepassandolo. Come quando, come si legge nella sua biografia, aveva pensato di togliersi la vita e venne salvato dalla pittura, o come quando visse "in una casa nel bosco" mettendo a fuoco il suo stile. Il Veneziano perde una figura piuttosto eccentrica ma comunque presente nei decenni sulla scena artistica lagunare: Lionello Trabuio, originario di Marcon, è spirato martedì all'età di 72 anni all'ospedale di Monastier, nel Trevigiano. L'artista si era trasferito da qualche tempo nella Marca, proprio per essere vicino al nosocomio in cui è stato curato nelle ultime settimane a causa di un quadro sanitario piuttosto difficile a causa anche di una caduta.

Le opere

Trabuio ha avuto una vita che definire avventurosa è dir poco: numerose le mostre delle sue opere, soprattutto dipinti ispirati alla sua forma d'arte, il "trasvisismo". In questo senso il 72enne si definiva un precursore. I funerali si terranno venerdì prossimo alle 11 nella chiesa parrocchiale di Gaggio. L'artista di recente venne selezionato per partecipare alla prima "Biennale della creatività" (era il 2014), inaugurata dal critico Vittorio Sgarbi e dallo scrittore Paolo Levi.