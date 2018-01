Morto il noto avvocato Alessandro Dudan: il mondo forense in lutto anche a Venezia

È morto all'età di 83 anni il noto avvocato del Foro di Treviso Alessandro Dudan. Originario della Dalmazia italiana, precisamente di Zara, Dudan ha poi vissuto tra Treviso, Vicenza e Mogliano Veneto diventando nel tempo un apprezzato legale in tutta la Marca trevigiana e non solo. Come riporta La Tribuna, l'83enne nella sua lunga carriera professionale ha ricoperto anche incarichi molto importanti come quello di presidente di Federdirigenticredito e quello di legale per la Cassa di risparmio di Venezia, oltre ad essersi persino iscritto all'Albo dell'Ordine dei giornalisti come pubblicista ed aver scritto il libro autobiografico "Giovani all'ombra del campanile", in cui racconta il secondo dopoguerra attraverso gli occhi di un giovane calciatore.

Dudan lascia la moglie Lidia, i figli Stefano e Roberta con Gianluca e gli adorati nipotini. I funerali si terranno venerdì alle 10 presso la basilica di Santa Maria Maggiore di Treviso, mentre la salma verrà tumulata nel cimitero di Mogliano Veneto.