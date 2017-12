È morto a Burano monsignor Ezio Memo: una vita consacrata alla Chiesa veneziana

Nelle prime ore di sabato 30 dicembre è morto nella sua casa di Burano, l'isola in cui era anche nato, monsignor Ezio Memo. Aveva 86 anni e nel corso della sua lunga vita sacerdotale - era stato ordinato nel 1955 dall'allora Patriarca Roncalli - ha svolto molti e rilevanti compiti nel Patriarcato di Venezia e, nell'ultimo periodo (tra il 2002 e il 2014), anche nella Conferenza Episcopale Triveneto: per quest'ultima ha prestato collaborazione in qualità di segretario aggiunto. Data, luogo e orario dei funerali saranno fissati prossimamente.

Una vita densa di attività

Memo ha insegnato per decenni Matematica e biblica in Seminario. È stato vicario o collaboratore pastorale, in particolare nei primi tempi di sacerdozio, in diverse comunità parrocchiali tra cui Gazzera, Catene, Bragora, San Giacomo dall'Orio e San Simeone. Dal 1963 al 1971 è stato poi rettore di San Zan Degolà, dal 1971 al 1982 di San Zulian e dal 1994 al 2004 di San Giovanni Novo. Significativi sono stati soprattutto i vari incarichi diocesani che più Patriarchi gli hanno via via affidato: tra l’altro è stato difensore del vincolo al tribunale ecclesiastico regionale (dal 1972 al 1985), vicecancelliere patriarcale (dal 1976 al 1984), delegato patriarcale per le religiose (dal 1981 al 1985), vicario patriarcale per gli istituti di vita consacrata (dal 1985 al 1994), provicario generale e moderator curiae (dal 1989 al 2002), economo diocesano ad interim (dal 1991 al 1995), direttore dell’ufficio diocesano Beni culturali (dal 1996 al 2002), delegato generale con le competenze del vicario generale e del moderator curiae (per alcuni mesi nel 2002), delegato patriarcale per i problemi giuridici e per gli studi accademici (dal 2002 al 2013) nonché canonico onorario e poi residenziale di San Marco ed anche (dal 2006 al 2013) assistente ecclesiastico del Meic di Venezia.