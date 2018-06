Tragico rinvenimento nel Tagliamento: dalle acque spunta un cadavere a Bibione

La salma è stata segnalata in acqua poco dopo le 9 nel fiume Tagliamento. Tragico rinvenimento lunedì mattina nel territorio di Bibione, dove la salma di un uomo è stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco all'altezza del ristorante Al Ponte: "Sono qui pompieri, carabinieri e sanitari del 118 - dichiarano dal locale - stanno lavorando sulla riva del fiume. Sembrerebbe trattarsi di un uomo". Le forze dell'ordine sono al lavoro per far luce sui contorni della vicenda, di cui è stato informato il magistrato di turno della Procura di Pordenone, competente per territorio.