Migrante trovato morto nel cassone di un camion alla barriera di Venezia Est

Il suo viaggio della speranza è finito in fondo al cassone di un camion, forse per asfissia o forse per la troppa disidratazione. Tragico rinvenimento mercoledì mattina appena oltre la barriera di Venezia Est, in direzione Trieste. Lì, a un certo punto, la polizia stradale del Coa di Udine ha intimato l'alt a un camionista greco di 58 anni.

Controllo della polstrada

Sembrava essere un controllo di routine, invece si è rivelato tutt'altro: una volta aperto il sottorimorchio dell'autoarticolato, che potrebbe essere sbarcato al porto di Fusina dopo essere stato caricato su uno dei traghetti che fanno la spola tra la Grecia e l'Italia, le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo sui 35 anni di probabili origini nordafricane.

Indagini della squadra mobile di Treviso

La vittima, priva di documenti, avrebbe cercato di nascondersi per raggiungere le zone oltralpe. Forse è salita a bordo del camion poco prima delle fasi di imbarco in Grecia, come spesso accade in questi casi. Il camionista, provato dall'accaduto, si è dichiarato completamente estraneo alla vicenda. Sul posto, in autostrada, è stato chiesto l'intervento anche delle volanti della questura di Treviso. Le indagini sono affidate alla squadra mobile del capoluogo della Marca.