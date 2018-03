Vigili del fuoco in lutto, è morto il caposquadra Mirco Guerra: il cordoglio dei colleghi

Si è spento all’ospedale di Dolo sabato 3 marzo il Capo squadra dei vigili del fuoco di Venezia Mirco Guerra.

Il cordoglio

Guerra, 53 anni, era in servizio presso la sede di Mestre. Il comandante dei pompieri lagunari Ennio Aquilino congiuntamente a tutto il personale operativo e amministravo del comando esprime vicinanza e cordoglio ai figli Nicola e Andrea, ai genitori Angelina e Alessandro alla compagna Raffaella alla sorella Silvia e alle persone più care per la prematura scomparsa di Mirco.

Il servizio

Molto attivo in particolare con i giovani, Guerra si era distinto come istruttore di scuola guida formando innumerevoli operatori oggi alla guida dei mezzi di soccorso. Da sempre è stato artefice in prima linea dell’iniziative 115 Junior per i bambini ai fini dell’educazione alla prevenzione e sicurezza attraverso il gioco e il ruolo del pompiere.