Non dà più notizie di sé da più di un giorno: lo trovano privo di vita nella sua abitazione

La richiesta d'intervento è giunta da qualche residente che si è insospettito per l'assenza prolungata dell'inquilino, poi le speranze si sono purtroppo spente. Tragico rinvenimento mercoledì pochi minuti prima delle 13 in via Marmolada a Lugugnana di Portogruaro: un 52enne è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, dopo che era da qualche giorno che non dava più notizie di sé.

Salma a disposizione dell'autorità giudiziaria

Una volta sul posto, i carabinieri hanno chiesto l'apporto dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, i quali hanno aperto la porta lasciando entrare le forze dell'ordine. A quel punto si è capito che non c'era più nulla da fare: l'inquilino era privo di vita. Al medico non è rimasto altro che constatarne il decesso, con ogni probabilità sopravvenuto da più di un giorno. Alla base della tragedia forse cause naturali, anche se spetterà al magistrato decidere se disporre ulteriori accertamenti per far luce sulla vicenda.