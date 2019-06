Un uomo trovato morto in casa a Mira

Un uomo straniero di 47 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento a Mira. Le cause del decesso non sono ancora accertate, ma le ipotesi più probabili sono un malore o un crollo collegato all'abuso di stupefacenti: sembra infatti che l'uomo fosse da tempo tossicodipendente e che nell'abitazione siano state rilevate tracce di metadone. Gli investigatori non hanno trovato segni di violenza.

Autopsia

Sul posto, una volta lanciato l'allarme, sono arrivati gli operatori del 118, che hanno constatato il decesso, oltre al medico legale e alle forze dell'ordine. Il magistrato ha disposto l'autopsia per verificare con precisione le circostanze della morte.