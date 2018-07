Non risponde agli operatori, intervengono i carabinieri: viene trovato morto in casa

E' stato trovato privo di vita nella sua abitazione di vicolo del Prato a Piazza Vecchia, nel territorio comunale di Mira. Tragico rinvenimento martedì mattina nella casa in cui viveva un 59enne alle prese con problemi di salute e di tossicodipendenza. A lanciare l'allarme sono stati gli operatori dei servizi sociali, non ricevendo alcuna risposta dopo aver suonato più volte il campanello. A quel punto sul posto sono intervenuti i carabinieri: una volta entrati nell'abitazione l'uomo è stato trovato privo di vita. Al medico non è rimasto altro che constatarne il decesso.

Salma a disposizione della magistratura

I militari dell'Arma, al termine di un accurato sopralluogo, hanno escluso la presenza di terze persone al momento della morte dell'inquilino, la cui salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno rinvenuto una confezione di metadone, ancora sigillata. L'ipotesi più probabile è che la morte del 59enne sia stata dovuta a cause naturali, anche per il suo fisico debilitato. Spetterà al magistrato decidere se disporre l'autopsia, per fugare i dubbi di una possibile overdose, o, al contrario, disporre la restituzione della salma ai parenti per le esequie.