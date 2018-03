Tragedia a Gambarare di Mira: lo trovano morto in appartamento a causa del metadone

E' stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Gambarare di Mira. Inutile l'arrivo del medico del 118: per S.L., 43enne, fin da subito è stato chiaro che non c'era più nulla da fare. Allo staff sanitario non è rimasto altro che constatare il decesso dell'inquilino, su cui ora si stanno concentrando le indagini dei carabinieri della tenenza locale. L'ipotesi più accreditata è che a causare la morte del 43enne sia stata una overdose da metadone, visto ciò che è stato trovato nell'appartamento. Non viene esclusa, però, l'evenienza che si sia trattato di un possibile gesto volontario da parte della vittima. La salma è stata portata in obitorio ed è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre ulteriori accertamenti o meno.