Scomparso a 77 anni Claudio Caldo, una vita per l'impegno sociale. Lutto a San Donà

«Tutte le volte che lo incontravo mi colpivano la sua generosità e il suo essere persona di gran cuore. Aveva saputo affrontare la propria condizione con un grande impegno nel sociale, ed è un merito importantissimo». Claudio Caldo, scomparso in queste ore, lascia un grosso vuoto ma anche un'eredità importante alla comunità sandonatese. Le parole sono di Andrea Cereser, primo cittadino del paese del Piave, che esprime il suo cordoglio per la perdita di un uomo di così grande rilievo.

Una vita di impegno sociale e culturale

È stato presidente dell’associazione Ciechi di Guerra, ma anche molto altro: cavaliere di San Marco (riconoscimento assegnato a "persone di animo che operano per il bene comune"), presidente sandonatese del Wwf e dell’associazione Lisa Davanzo. Era rimasto vittima, ancora bambino, dell’esplosione di un ordigno tra le mani che gli aveva tolto per sempre la vista. A San Donà era stato tra i fautori della realizzazione, nel 2001, del monumento al Cieco di guerra, che commemora con sentimento patriottico non solo i caduti dei conflitti, ma anche chi vi è stato pesantemente menomato. Con grande amarezza aveva saputo del danneggiamento di quel monumento da parte di vandali sconosciuti, nell'ottobre del 2017.

Il dolore del paese

Caldo si è spento a 77 anni. «Esprimo il mio cordoglio ai familiari - conclude il sindaco Cereser - e ai tanti che gli hanno voluto bene. Un pensiero speciale a chi lo ha sostenuto nell’ultimo periodo della sua vita».