Morto Dave Thompson, per diversi anni maestro di golf e inglese a Ca' Ballarin

La notizia è rimbalzata a Cavallino-Treporti lunedì dall'Inghilterra, quando venerdì i gestori del Marsden Golf Club hanno annunciato la morte di Dave Thompson, persona molto conosciuta sul litorale veneziano per avere insegnato per anni l'arte del golf a residenti e turisti.

Molto conosciuto nel Veneziano

Inglese di nascita, ha vissuto per lungo tempo a Ca' Ballarin, per poi tornare in madrepatria. Lì aveva trovato l'amore e lavorava per un club di appassionati dello sport "elegante" per antonomasia situato ad Huddersfield, nel West Yorkshire. Sono tanti i residenti che l'hanno visto nel recente passato girare in bici, così come in tanti hanno preso lezione da lui nelle strutture di Jesolo o di Cavallino-Treporti.

La notizia via Facebook

"Ci dispiace annunciare una notizia così triste - hanno scritto venerdì su Facebook i gestori del club inglese - Dave Thompson ci ha lasciati ieri pomeriggio. Non sono noti altri dettagli. Come segno di rispetto ci è stato chiesto che i membri del club possano venire a giocare a golf questo weekend". Una persona che aveva lasciato un segno profondo al di qua e al di là della Manica.