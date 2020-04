È morto Davide Frisoli, preside dei licei Benedetti-Tommaseo e Bruno-Franchetti

Si è spento in queste ore il cinquantanovenne Davide Frisoli, dirigente dei licei Benedetti-Tommaseo di Venezia e Bruno-Franchetti di Mestre. È morto all'ospedale dell'Angelo di Mestre in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute. Era stato colpito da coronavirus e ricoverato nelle scorse settimane.

«Con profonda tristezza apprendiamo la notizia - si legge sul sito del liceo Franchetti -. Ricordiamo con gratitudine l’autentica passione con cui ha guidato in questi anni il nostro istituto, prendendosi a cuore, con ironia e con signorilità, anche le situazioni più complicate. Custodiamo come un dono prezioso la sua garbata gentilezza nelle relazioni con le persone, la sua capacità di ascolto, la sua affabilità nell’affrontare anche i problemi più delicati, il suo rispetto per il mondo della scuola. Lo sentiamo ancora presente, sorridente, in mezzo a noi, tra le aule e i corridoi della nostra scuola… così desideriamo sentirlo vicino. Ci stringiamo con affetto alla moglie e ai figli in questo momento di angoscia e di vuoto».

Anche il sindaco Luigi Brugnaro ha espresso il suo cordoglio: «Apprendiamo della scomparsa con profonda tristezza. A familiari, colleghi, docenti e alunni porgo le più sincere e sentite condoglianze a nome mio e di tutta la Città metropolitana di Venezia». Frisoli era laureato in lettere e in psicologia ed era stato, tra l'altro, docente di scuola superiore e autore di pubblicazioni.