Malore per strada a Venezia, muore a 23 anni

E' crollato mentre camminava tra le calli veneziane, verso le 8 di mercoledì, colto da un malore improvviso. Ha capito che gli stava accadendo qualcosa di grave ed è riuscito a telefonare al 118, chiedendo l'aiuto dell'ambulanza. I soccorsi sono arrivati quasi subito, attuando le manovre di rianimazione del caso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. E' morto così Davide Peng Liu, di 23 anni. Stava percorrendo Strada Nova ed era arrivato in zona Santi Apostoli, precisamente nel sotoportego Falier, quando si è sentito male.

Lutto a Venezia

A causare il decesso un arresto cardiaco imprevedibile, probabilmente legato a qualche patologia congenita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del pronto intervento della polizia municipale. Davide era molto conosciuto in laguna, tra Mestre e Venezia, e aveva prestato servizio in diversi locali come barista e cuoco dopo aver frequentato l'istituto alberghiero Barbarigo. Per tutti è una perdita incolmabile. "Eri una bella persona, matura e responsabile", ricordano gli amici, increduli nell'apprendere quanto accaduto. Un'altra gli dedica un pensiero straziante: "Stavi per diventare papà e ti dovevi sposare, eri così contento. La vita è ingiusta".