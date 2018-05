Tragedia durante la notte: si corica per dormire e non si sveglia più, morto a 22 anni

Si è messo a dormire la sera e non si è più svegliato. Tragica fine per un ragazzo di 22 anni, deceduto la notte scorsa mentre si trovava a casa di amici a Musile di Piave. Gli accertamenti sull'episodio sono in corso da parte dei carabinieri, ma l'ipotesi più probabile è che si tratti di una morte per cause naturali. Sfortunatamente quando le altre persone in casa si sono accorte di ciò che era successo era troppo tardi, e i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane

Accertamenti in corso

Secondo quanto ricostuito, il 22enne (di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora), aveva passato la serata in casa dell'amico, trascorrendo del tempo in compagnia senza che nulla lasciasse presagire alcunché. Hanno cenato insieme e più tardi il giovane si è sistemato sul divano per trascorrere la notte. Poi più nulla fino alla mattina successiva, quando gli altri lo hanno trovato esanime e hanno allertato i soccorsi. I rilievi sono in mano ai carabinieri della compagnia di San Donà, mentre spetterà al magistrato decidere se disporre ulteriori accertamenti sulla salma.