È morto il dottor Peressini. Aprì la pediatria di San Donà nel 1964

Mercoledì 21 agosto all’ospedale di San Donà di Piave è venuto a mancare il dottor Andrea Peressini, 88 anni, storico medico pediatra del Sandonatese. Peressini ha trascorso gran parte della propria vita lavorando nell’ospedale cittadino. Il reparto pediatrico, in particolare, è sempre stato un po' la sua seconda casa: fu lui, il 27 gennaio 1964, a fondare il reparto di Pediatria e neonatologia all’ospedale di San Donà di Piave.

L'Ulss4 lo ricorda così: «Durante la propria lunga carriera professionale gli sono sempre state riconosciute doti di grande professionalità e competenza, unite a capacità tecniche di indubbio valore. Resta vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto il ricordo di un professionista preparato e ricco di grande umanità e garbo. Con la propria scomparsa viene a mancare una memoria storica della sanità di questo territorio, ma resta in chi l'ha conosciuto il privilegio di conservare insegnamenti e riflessioni che ha sempre saputo dare con generosità, come testimoniano le numerose manifestazioni di affetto e stima pervenute in questi giorni alla famiglia». Il direttore Carlo Bramezza, a nome dell’azienda sanitaria, esprime il più sentito cordoglio alla famiglia Peressini.

I funerali si svolgeranno domani (24 agosto) alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe Lavoratore.