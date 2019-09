È morto il dottor Valerio Bonollo dell'ospedale di Jesolo

È morto il dottor Valerio Bonollo, ex primario di Medicina all'ospedale di Jesolo, colpito da un malore improvviso, mercoledì 11 settembre. Aveva lavorato e vissuto in prima persona gli anni del massimo sviluppo dell’ospedale di Jesolo, e negli anni ’70 aveva attivato la prima Diabetologia.

Il ricordo

«Uno di quei primari “vecchio stampo” – ricordano i colleghi – un medico che faceva di tutto per seguire bene i pazienti, per risolvere i loro problemi, per metterli a loro agio nei momenti di sconforto». Tra le sue migliori qualità, la pazienza, come ricordano quelli che hanno lavorato al suo fianco. «Sapeva ascoltare tutti, sia i degenti che il personale medico – dicono - era una persona di buon animo e nei momenti difficili aveva sempre la parola giusta e una pacca sulla spalla per tutti. Martedì Bonollo aveva partecipato ai funerali dell’ex primario, e grande amico, Emilio Astolfo. Mercoledì il decesso improvviso che ha creato sconcerto tra i tanti ex colleghi di lavoro e i tanti cittadini che lo conoscevano. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni.