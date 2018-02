Chioggia in lutto: giovane infermiere e arbitro di calcetto muore in attesa del trapianto

Una vita piena di interessi, una vita che si è spenta decisamente troppo presto lasciando nel dolore una famiglia intera. Chioggia è in lutto in queste ore per la morte di Edoardo "Jimmy" Marchetti, un 25enne che in poco tempo era riuscito a entrare nel cuore di tanti grazie alla sua generosità e alla sua bontà d'animo. Era un soccorritore cinofilo che adorava i cani, tanto che spesso i residenti lo vedevano in giro con qualche bestiola al guinzaglio.

Grave malattia

Il giovane è spirato a causa di una grave malattia alle vie biliari che l'aveva colpito da alcuni anni e che negli ultimi tempi era peggiorata. Il 25enne pare fosse in attesa di un trapianto, ma ora ogni speranza si è spenta. In queste ore sono migliaia i messaggi di cordoglio tributati da semplici cittadini o da appassionati di calcio a Marchetti: un'altra sua grande passione, infatti, era lo sport. Il 25enne era arbitro di calcio e di calcetto ed era stato anche un atleta di buon livello.