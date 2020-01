Addio al filosofo Emanuele Severino: il ricordo di Ca' Foscari

È morto il 17 gennaio il filosofo Emanuele Severino. Avrebbe compiuto 91 anni il 26 febbraio ed era considerato uno dei più grandi filosofi, scrittori e intellettuali viventi. Dal 2005 era professore emerito dell'università Ca' Foscari di Venezia, dove ha tenuto per più di 30 anni la cattedra di Filosofia teoretica. Il rettore Michele Bugliesi ha commentato così la scomparsa: «Ci ha lasciati un grande protagonista del mondo della cultura e dell'accademia italiana e internazionale e uno dei nostri professori più amati. Emanuele Severino è stato uno dei pensatori di maggior rilievo della filosofia italiana del Novecento e la sua vasta opera era nota in tutto il mondo. Perdiamo un filosofo illustre e un docente appassionato, ha coinvolto, ispirato e fatto crescere generazioni di allievi. A nome di tutto l'Ateneo esprimo il mio più sentito cordoglio ai familiari».

Severino si era laureato a Pavia nel 1948 e da allora aveva cominciato la lunga carriera di professore, oltre che pensatore e scrittore: ha insegnato in diverse università italiane, fra cui, oltre a Ca' Foscari, la Cattolica di Milano e la San Raffaele. Numerosi anche i libri scritti soprattutto sul tema, a lui carissimo, dell’ontologia, branca della filosofia che studia l’essere in quanto tale. Al centro di molti suoi scritti la negazione del divenire: per questa ragione è stato definito il filosofo dell'essere eterno. Per il suo novantesimo compleanno la città di Brescia, dove era nato il 26 febbraio del 1929, lo aveva festeggiato con una giornata tra riflessione e teatro.