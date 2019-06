Trovato senza vita a fianco della sua bici, morto architetto di Noale

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che l'hanno visto riverso a terra, senza vita. Solo l'autopsia potrà stabilire quali siano state le cause della morte di Enrico Giacetti, architetto noalese di 46 anni trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì a Scorzè. A fianco della sua bicicletta, che usava abitualmente per spostarsi in città. Stava rientrando con ogni probabilità a casa, poi la tragedia. Non si sa se per cause naturali o in conseguenza a un incidente stradale: sul suo corpo, comunque, non ci sarebbero tracce di alcun tipo di aggressione. La notizia è riportata dai quotidiani locali.

Conosciuto in paese

I passanti che l'hanno trovato riverso al suolo, in via Cercariolo, hanno subito chiamato il 118, ma l'intervento dei sanitari del Suem non è servito a nulla. L'uomo era già morto. Sul posto anche i carabinieri locali. Architetto d'interni molto conosciuto, era originario di Noale ed era noto anche a Robegano, dove aveva frequentato le scuole e si era creato la cerchia di amici. Non sono ancora state stabilite le date per le esequie, in attesa dell'autopsia sul corpo.